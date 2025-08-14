Representa tapa de registro peligro en la calle peatonal

Ciudadanos han denunciado el preocupante estado de una tapa de registro metálica ubicada en la Peatonal Hidalgo, la cual presenta evidentes signos de deterioro como oxidación, grietas y un notable debilitamiento en su estructura. De acuerdo con los reportes, al caminar sobre ella se percibe inestable, lo que representa un riesgo latente para quienes transitan por este concurrido punto del centro de la ciudad.

La situación es especialmente peligrosa para personas con discapacidad, adultos mayores y familias con niños, quienes podrían sufrir caídas o lesiones graves. Vecinos señalan que esta problemática es resultado de la falta de mantenimiento y cuidado de la infraestructura urbana, y solicitan a las autoridades correspondientes que se realicen las reparaciones necesarias a la brevedad.

El llamado ciudadano busca prevenir accidentes y garantizar que este espacio peatonal, utilizado diariamente por personas, sea seguro y accesible para todos.