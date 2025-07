Apoyan a jóvenes a superar adicciones

El Grupo Despertar de Drogadictos Anónimos mantiene abiertas sus puertas y actualmente ofrece refugio a cerca de 35 personas, aunque su capacidad es de aproximadamente 40. No obstante, no descartan brindar posada a quien lo necesite, así sea canalizando a otra institución con cupo, aseguró su dirigente Armando Hernández.

El proceso de recuperación que se ofrece a los asistentes tiene una duración estimada de tres meses, aunque puede extenderse de forma indefinida. Hernández explicó que incluso hay integrantes que llevan hasta dos años viviendo en el grupo. Algunos de ellos consiguen empleo o continúan con sus estudios, y regresan a las instalaciones para seguir con sus pláticas, evitando así una recaída.

Respecto a la efectividad del programa, el dirigente fue claro al señalar que no es adecuado medir el éxito en porcentajes.

"No me parece correcto manejarlos por porcentajes, son humanos y vienen a recibir apoyo. Muchos continúan su proceso y no recaen, pero incluso si solo uno de cada diez lograra salvarse, seguiría valiendo la pena." afirmó.

Integrantes del grupo trabajan en la elaboración del pan.

El grupo se sostiene mediante diversas actividades, siendo la venta de pan una de sus principales fuentes de ingreso. Las personas que reciben asilo participan en su elaboración, lo que, además de ser una terapia ocupacional, les permite aprender un oficio.

Carlos Martínez, de 27 años, quien está por cumplir 11 meses en el proceso, compartió su experiencia:

Fue muy difícil iniciar. Venía de una vida muy fea. Al llegar y comenzar a hacer cosas, a trabajar con mis compañeros, fue complicado porque nunca tuve eso desde pequeño. Aquí me enseñaron disciplina y tolerancia". Carlos Martínez, integrante del grupo despertar

Gracias a las actividades impartidas, Martínez aprendió el oficio de panadero y afirma que le gustaría ejercerlo al salir de la institución.

El grupo agradeció el respaldo de la comunidad, ya que constantemente reciben donativos voluntarios de ciudadanos. Además, durante fechas especiales como el Día de Reyes o el Día de Muertos, la venta de rosca y pan de muerto elaborados por los integrantes incrementa notablemente.

Invitan a la población a apoyar sus ventas, las cuales promueven en su página oficial en redes sociales.

Como mensaje final, Martínez dejó un llamado a quienes enfrentan situaciones similares:

"Que le echen ganas, porque eso (las drogas) no te deja nada bueno. Si necesitan ayuda, pueden venir aquí. Te enseñan muchas cosas buenas, te ayudan a ver la vida de otra forma. Sí se puede estar sin drogas. Aquí los esperamos."