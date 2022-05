Suicidios: otra ´pandemia´

Explicó que hay muchos factores como el aislamiento social, el duelo por defunciones por Covid, problemas económicos por pérdida de empleo y cierre de negocios, así como elevó el consumo de alcohol, marihuana, cocaína, cristal, todo hizo que se agudizaran los padecimientos psiquiátricos y el riesgo de suicidios.

"Lamentablemente aumentó el riesgo de suicidios, aquí tenemos otros factores porque hubo mucho desabasto de medicamentos en diversas áreas, muchos pacientes no pudieron terminar el control de sus enfermedades mentales", dijo.

La persona depresiva tiene un sufrimiento muy grande, que prefiere morir, que seguir sufriendo.

El médico psiquiatra señaló que son dos los síntomas principales de la depresión, una es la tristeza y la incapacidad de sentir placer.

"Todo hace que la persona tome la decisión de quitarse la vida, porque sufre mucho y no le encuentra sentido a nada, puede ir a veces algún lugar, pero sobre todo los cuadros de depresión mayor, es tal el sufrimiento que no disfruta nada", expresó.

Y argumentó: "Ellos pueden estar en su restaurante favorito, con los tacos que más les gusta, pero no disfrutan y todo eso va generando un gran sufrimiento y a veces ya aparecen ideas delirantes, en el sentido que piensan que su familia esté mejor, porque no nada más se sienten tristes, si no que se sienten culpables de todo, sienten una gran culpa y eso hace que piensen que su familia va a estar mejor, si ellos estuvieran muertos, piensan que son un estorbo para su familia".

EN MENORES

El psiquiatra señaló que en lo que va del año se han registrado en Reynosa 14 suicidios, de los cuales 11 hombres y tres mujeres.

Señaló que el caso de los niño puede haber otros factores, una familia disfuncional, porque se conjugan varios factores.

Los síntomas: que el menor se empiece a aislar, baja de calificaciones en la escuela, se asilan de los padres, si no de los amigos y compañeros, a veces se tornan irritables, pierden el apetito, el sueño o permanecen dormidos la mayor parte del tiempo, ausentismo escolar, donde se debe investigar que está pasando.

"Ver si cambió de amistades, si está consumiendo alguna droga, todos esos factores puede hacer que se desencadene una conducta de tipo suicida y que los padres deben de investigar que está pasando", recalcó.

Señaló que además se puede tener una familia disfuncional, con adicciones, violencia intrafamiliar que también aumentó ahora con el aislamiento social y los cuadros depresivos, a veces hay conductas suicidas que se van aprendiendo, en los niños ,es raro pero a cierto punto.

"Porque aquí la niña se suicidio ahorcándose, posiblemente haya tenido un cuando depresivo más severo, lo más común a esta edad es que se empiezan a cortar, el cutting y después lo utilizan como un escape en lugar de resolverlo", dijo.

Explicó que en Tamaulipas han incrementado las enfermedades mentales en un 30 por ciento en el 2020 y 15 por ciento en el 2021.

Señaló que muchos menores se van acostumbrado a cortarse los muslos, las piernas y se golpean, una conducta suicida.

El suicida está sufriendo y ya no quiere sufrir más y las auto lesiones, es al revés, si sufren tienen ansiedad, pero lo consideran como una solución al problema, porque tiene mucho coraje.

"Ha habido casos de adolescentes de 16 años que se han cortado fuertemente las muñecas, las venas, el tejido subcutáneo, se tiene que suturar, una niña que se cortó hasta el hueso llegó las heridas, tuvieron que pasarla al quirófano, estuvo a punto de perder la mano", expresó.

El psiquiatra señaló que cuando se registra un suicidio, la familia debe recibir apoyo psiquiátrico o psicológico porque cualquier pérdida es dolorosa.

El médico psiquiatra señaló que generalmente hay antecedentes en muchos de los casos, por lo que hay que preguntar si hay algún familiar que se haya quitado la vida o si ha habido algún intento previo, porque todo va aumentando el grado, incluso algunos lo van planeando, por lo que es importante que la familia esté alerta y se acerquen algún profesional de la salud mental.

