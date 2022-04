Sufren ´calvario´ urbano

Ya no soportan en la colonia Villa Esmeralda las fugas de agua, una de las cuales tiene ya casi 15 años de duración, ubicada esta en Minas Uno y prolongación Latón.

En una distancia no mayor de dos cuadras, se observó otro par de problemas similares y los vecinos del lugar ya no hallan qué hacer o a quién recurrir para que los atiendan. Los reportes han sido frecuentes, pero lamentablemente no tienen eco sus demandas.

Una ama de casa del asentamiento humano, en referencia a la fuga de Minas Uno y Prolongación Latón, aseguró que ya poco falta para que ´celebren´ los 15 años de vivir en medio de nauseabundos e insoportables olores que despiden las residuales.

Las aguas negras llegan a acumularse y circulan hasta el bulevar Villa Esmeralda, que es una de las arterias principales del sector, pero tal parece que las autoridades municipales parecen no darse cuenta del problema pues ni escuchan a los quejosos ni tampoco los ven.

Por la misma calle Minas Uno, hasta llegar a la Plata, en el mencionado sector, también se observa un brote más que ha dañado considerablemente el asfalto en extenso tramo donde ha desaparecido la carpeta asfáltica y por tanto escombro que han vaciado ahí los vecinos, de hecho ya fue cerrada a la circulación.

Los residentes se preguntan qué hasta cuándo entenderán las autoridades que ahí están a la vista de todos tres problemas ambientales y focos de infección que ponen en riesgo constante sobre todo la salud de niños y adultos mayores que respiran pura suciedad.

CUNDEN ´CAÍDOS´

Al menos activa desde hace cinco años la contingencia provocada por "caídos" y escurrimientos de aguas residuales en la calle Plata y Mina Uno y Dos del Fraccionamiento Villa Esmeralda, la problemática ha agudizado de tal manera ante la ausencia de atención de las autoridades correspondientes, que ahora se han formado extensiones amplias de maleza que se están "comiendo" lo que queda de las calles.

Vecinos residentes en Fraccionamiento Villa Esmeralda, invocan la comparecencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) para resolver el escurrimiento de aguas residuales que por espacio de años han tolerado entre las calles Plata, Plata 3 y Minas de Villa Esmeralda.

Juan Pedro Villa, residente en la Calle Plata refiere que en innumerables ocasiones han acudido cuadrillas de fontaneros de la Comapa, empero, al cabo de un rato después de tomar fotografías y videos de manera discreta se retiran sin resolver la contingencia.

´´Así hemos estado desde hace 5 años, mira la calle Plata 3 se pavimentó y de nada sirve, las fugas de las aguas negras poco a poco están acabándose el concreto´´, dijo.

En la esquina de la intersección de Plata y Minas de Esmeralda hay un molino abastecedor de agua potable, los vecinos tienen que surtir sus garrafones, tolerando los fétidos olores de las aguas residuales y los encharcamientos que se extienden hasta el Bulevar Villa Esmeralda.

Reporte tras reporte se consumen en las líneas telefónicas de Comapa, aunque según trascendió el problema deriva de la insuficiencia de bombeo y desazolve de la red de drenaje sanitario por el Cárcamo ubicado por el sector, que durante varias veces al día provoca ante la deficiencia operativa que las aguas broten desde los registros sanitarios en las calles.

En la calle Minas Uno con Prolongación Latón hay un brote que aseguran tiene 15 años ya de duración.

Los vecinos tienen que poner blocks para no mancharse el calzado y tampoco los niños que van a las escuelas.

Tres fugas de agua hay en pocas cuadras a la redonda del asentamiento humano, pero no las resuelven.

Los derrames de aguas residuales corren por calles del Fraccionamiento Villa Esmeralda.