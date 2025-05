Solicitan apoyo para mejorar electricidad en jardín de niños de Reynosa

El jardín de niños "Enrique Cárdenas González" hace un llamado de apoyo debido a las dificultades que enfrenta con la energía eléctrica del plantel, lo que afecta a 240 alumnos de entre 3 y 5 años de edad.

La escuela, ubicada por la calle Jaumave con Puente Calderón, número 1936 de la colonia Hidalgo, cuenta con equipo de aire acondicionado y minisplits en sus 10 salones, pero un desperfecto eléctrico les impide utilizarlos desde agosto de 2024, lo que obliga a los padres de familia a donar ventiladores para tratar de mitigar el calor.

La problemática principal es que la implementación de aire acondicionado en las aulas y equipo de cómputo aumenta el consumo de energía eléctrica, lo que afecta constantemente los medidores de luz del jardín de niños.

"Le comenté a las maestras que si teníamos que entrar más temprano lo haríamos, para que los niños no resulten afectados". Luz Elena García, Directora

Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se necesita realizar el cambio del transformador al que está conectado el plantel escolar, lo que requiere un presupuesto de 150 mil 447 pesos, según una cotización emitida en noviembre de 2024.

La directora del plantel, Luz Elena García, realiza todos los trámites correspondientes para encontrar una solución y garantizar la salud y comodidad de sus estudiantes.

Ha enviado cartas a dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) y al municipio, con el fin de hacer las cosas de manera correcta y secuencial.

Manifiesta que su mayor preocupación son las temporadas de canícula, que se aproximan, y pide apoyo a la comunidad en general y a las organizaciones correspondientes para llevar a cabo las reparaciones.

"Yo no quiero afectar a nadie, la verdad yo ya he hecho todo lo que está a mi alcance; de hecho, le comenté a las maestras que si teníamos que entrar más temprano lo haríamos para que los niños no resulten afectados", declaró Luz Elena García.

La directora busca apoyo para solucionar este problema y garantizar un ambiente seguro y saludable para sus estudiantes.