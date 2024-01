´Difícil que federación deje un sistema de salud de primera´

Difícilmente la actual administración federal dejará a los mexicanos un sistema de salud de los mejores del mundo, como lo aseguran las altas autoridades, porque ni siquiera ha sido capaz de solucionar el problema del desabasto de medicamentos que padecen instituciones médicas oficiales.

Declaraciones van y vienen en torno al tema, pero en la realidad no se traducen en beneficio para la gente y menos para la que menos tienen, para el pueblo que es el que está sufriendo por un ineficiente servicio médico asistencial que se ha recrudecido en los últimos años, dijo José Tiburcio Jasso Servin, dirigente del gremio de Comerciantes en Pequeño y Artículos Varios.

Ya estamos en el último año del sexenio federal y no vemos cómo puedan o llegar a garantizar un sistema de salud de primer nivel, porque las deficiencias en los hospitales de gobierno siguen estando presentes y perjudicando a los derechohabientes y al resto de la población que se ve obligada a acudir a esos lugares a buscar cura a los males que les agobian porque no tienen dinero para tratarse en clínica particular.

Los años pasaron y el problema del desabasto de medicinas nunca se resolvió en su totalidad para perjuicio de la gente trabajadora, de la gente pobre, de la gente del pueblo, concluyó el líder Jasso Servin.