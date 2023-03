Sugieren recapacitar antes de rechazarlos

Yatziri tiene 12 años y va en sexto de primaria, tiene síndrome de Down y recibe todo el apoyo de su familia. Es una menor feliz que sale adelante.

Erika Yazmín Baltazar Tamez, tía de la menor señala que nunca la han discriminado en la escuela, no ha sufrido bullying ni discriminación.

Explica que es una menor muy inteligente, igual que cualquier otro niño, juega, estudia y realizar sus diferentes actividades.

"Ella es muy inteligente, es igual que un niño normal, juega igual que un niño normal y creo que hasta es más inteligente que un niño normal", señaló.

INFORMARSE

Baltasar Tamez explica que es necesario que la comunidad se informe más de lo que es el síndrome de Down o de la discapacidad en general, para que no discriminen o pongan barreras que afecten a las personas con alguna situación.

"Podría ser un 70 por ciento porque todavía hay gente que ve a un niño con síndrome de Down y todavía lo mira como atención de burla, todavía hay es aspecto en el ser humano, en la ignorancia, en no saber que un niño con síndrome de Down puede ser mucho más inteligente que un niño normal, se necesita más información del síndrome de down y de cualquier discapacidad, no hay información correcta", recalcó.

Explicó que son necesarias más alternativas para que las personas con discapacidad tengan oportunidades laborales.

"Es demasiado inteligente a veces te sorprende, va muy elevada, es inteligente en todo lo que hace y en todo lo que dice", señaló.