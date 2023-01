Llegaron los reyes pobres y sin regalos

En la familia los regalos no deben ser tan importantes, sino la unión, y eso se hace cuando se parte la rosca, hay convivencia, pero por lo general lo vemos como una fecha más, Brenda Cruz, Las Palmas.

SIN AGUINALDO

Melchor, Gaspar y Baltazar aparecen en este 2023 cuando el aguinaldo ya se terminó, tras la llegada de Santa Claus.

Familias señalaron a EL MAÑANA que uno de los motivos por los que no hubo regalos es el destinar dinero a despensa y pago de servicios básicos.

"Es que en navidad hay más solvencia, por el aguinaldo, algunos ahorros y el salario; ya en enero solo es administración, pero aún así en la familia los regalos no deben ser tan importantes, sino la unión, y eso se hace cuando se parte la rosca, hay convivencia, pero por lo general lo vemos como una fecha más", dijo Brenda Cruz, de la colonia Las Palmas.

La temporada de Reyes Magos es apenas simbólica en las ventas del comercio local, por lo que no representa un aumento, contrario a la navidad y fin de año cuando se reportó en negocios formales incrementos de hasta el 20 por ciento.

Los artículos más solicitados fueron juguetes, videojuegos, ropa, zapatos, electrodomésticos, joyería, perfumes.

"La compra de regalos se hace en navidad que es cuando existe dinero, y que es una fecha tradicional por Santa Claus, ya para los Reyes Magos no acostumbramos, pero si nos reunimos para la rosca, son costumbres que deben prevalecer, a pesar de que la situación económica no sea muy favorable, hay familias por ejemplo que no tienen trabajo", mencionó Diana, habitante de San Valentín.

Para el festejo de los Reyes Magos, son escasas las campañas donde se promociona la adquisición de juguetes, y en su lugar, se promueve la rosca de reyes, un artículo que ayer se ubicaba a partir de los 250 pesos en supermercados, 200 en panaderías y en puestos ambulantes entre 100 y 150 pesos, siendo el del tamaño pequeño.

Pero si se trata de tamaños familiares o con rellenos dulces, el costo se incrementa en más de 500 pesos.

"La situación económica ahorita es difícil por la cuesta de enero, los niños siguen con la ilusión de que aparezca un juguete de los Reyes, entonces hay que esforzarnos, es importante que la tradición prevalezca, para los nietos, sobrinos, hijos, la rosca también, en la ciudad si se festeja pero cada vez es menos la población que lo hace", comentó Francisca, de la colonia Voluntad y Trabajo.