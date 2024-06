Calor no afecta abasto de huevo

En medio de preocupaciones sobre el suministro de alimentos debido a las altas temperaturas y problemas de producción en varios estados, el abasto de huevo se mantiene sin problema en Reynosa.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que por el momento no hay mucho problema con el abasto de huevo en Reynosa y que los precios se han mantenido estables.

"No hay mucho problema con el abasto, el precio se ha mantenido; sí hay problema de mucha mortandad de aves por el calor, el detalle es que, afortunadamente, entre comillas, es que no se ha incrementado el precio debido a que la demanda no ha subido, y si la demanda no sube, quiere decir que hay problemas económicos, esa es la realidad", explicó el vocero.

El problema de mortandad de aves y la influenza aviar está afectando significativamente a los principales estados productores de huevo, como Jalisco y San Luis Potosí.

"Estos estados son productores muy fuertes de huevo, producen casi el 60 por ciento de la producción nacional y sí estamos teniendo problemas de mortandad de aves y de influenza", añadió González Cavazos.