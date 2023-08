Carece 70% de asesores inmobiliarios de capacitación

El Mañana/ Staff.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Reynosa, llama a los asesores a no "heredar" problemas al cliente a la hora de vender una vivienda.

En Reynosa existen alrededor de 400 a 500 asesores inmobiliarios, de los cuales solamente cerca de 150 están capacitados.

Abner Castillo Reyes, presidente de la Asociación sección Reynosa comentó que los ciudadanos que buscan comprar una vivienda deben obtener una buena asesoría y evitar problemas futuros, realizando los procedimientos de compra-venta con personas certificadas.

"Es el primer paso para adquirir una propiedad que esté en orden, que no estés adquiriendo un problema, que estés adquiriendo un patrimonio para tu familia en una buena ubicación en la ciudad, que cuente con los servicios necesarios, que se encuentren orden con sus adeudos de agua, luz, predial, que están al corriente, es el gran beneficio, que se acerquen con personas que estén capacitadas", dijo.

NO LOS EXIME DE LA RESPONSABILIDAD

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Reynosa, comentó que a veces no se hace con mala intención, si no por desconocimiento, pero que no los exime de la responsabilidad.

"Que al momento que les den una asesoría les entreguen todo en orden y que no les vendan un problema, que no les transmitan un problema que probablemente van a tardar en corregir; un buen asesor, una persona que está capacitada va a detectar esos problemitas con antelación y estaríamos evitando que le hereden a quien adquiere ese tipo de problemas o incluso de fraudes", recalcó.

El dirigente llamó a los asesores a que se capaciten y se acerquen a la AMPI para que puedan estar actualizados y brindar un mejor servicio.

Los asesores del AMPI tienen una certificación del Infonavit y de educación pública, por lo que de preferencia es importante buscar a un socio de la agrupación o a un asesor certificado.

Los socios certificados tienen una constancia que se renueva de manera anual, que ya viene con el nuevo código que se puede escanear; al escanearse aparece el nombre de la persona que los está atendiendo, la norma y el año en que fue emitido.