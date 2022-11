Esperan buen clima para desfile de la ´Revolución´

Tras dos años de pandemia por Covid-19, el director de la dependencia, José Iram Rodríguez Limón detalló que en el desfile se prevé la participación de atletas, estudiantes, asociaciones de autos, bailarines, estudiantes, también el personal de seguridad pública y bomberos.

Por el momento, el desfile se prevé iniciar a partir de las 9:00 horas sobre el Bulevar Morelos. "Se tiene contemplado colocar un templete para la presencia de las autoridades, y también un espacio enfrente para la ciudadanía, habrá un operativo de tránsito para que los peatones tengan preferencia, durante el desfile habrá tres exposiciones para que lo perciba la mayor cantidad de ciudadanos posible".

De manera tradicional, el desfile se efectúa cada 20 de noviembre.

Y ¿Las clases?..

Ante las bajas temperaturas, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), Alicia Isabel Pizaña Navarro, indicó que no hay ningún comunicado de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) donde se indique sobre alguna suspensión de clases para esta semana.

Pero recomendó a los padres de familia tomar precauciones. "Vamos a estar atentos de lo que nos dicten las autoridades, pero por el momento no tenemos ninguna suspensión de clases, el termómetro no ha bajado a los 5 grados que es cuando indica la regla, en sensación sí, hace mucho frío, por eso decimos que es a consideración de los padres el enviarlos o no, ya que los maestros si tienen que presentarse".