Enfrenta pérdidas mercado Zaragoza

El Mañana / Staff.- Una pérdida económica del 100 por ciento es lo que sufrió la mayor parte de los locatarios del tradicional mercado Zaragoza ante el clima adverso de entre -10 a -8 grados centígrados de sensación térmica.

CIERRE

Este martes, de un total de 50 locatarios, sólo abrieron entre 10 a 15 negocios, derivado del clima frío.

Sergio Sanjuanero Ramírez, presidente del mercado Zaragoza, comentó a El Mañana que para los locales que no abrieron fue una pérdida total del día y los que sí acudieron vendieron muy poco.

“Yo no he recibido más que un cliente en todo el día, no hay afluencia, no hay gente, no hay nada; (normalmente) pueden ser desde 10 gentes hasta 20 clientes, entonces realmente vuelvo a lo mismo, de todo el día nada más un cliente que vino por un trabajo que ya estaba en espera”, dijo.

Y agregó: “Entonces sí nos afecta, porque igualmente de qué nos sirve abrir si no hay gente; muchos deciden no abrir, abrir sería en vano, porque no hay gente a quién vender, no hay gente”.

El dirigente del mercado señaló que estas fechas son difíciles, ya que la cuesta de enero pega y se le suma el frío, donde no se genera dinero.

“Pues qué podemos hacer, , uno que otro cliente que caiga ya como quiera cuenta como ganancia, pero tenemos que venir como quiera, de una forma u otra tenemos que trabajar como siempre. Los invitamos a que vengan y nos visiten”, expresó.

El mercado lució solo, sin clientes, solo los que vendían comida, lograron algunas ventas, pero no en forma normal.