Despiden a servidores de la nación

Por: Isbac Martínez

Enero 03, 2025 -

Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en Reynosa denuncian haber sido despedidos de manera injustificada y sin ningún documento que acredite su baja, por lo que señalan al personal de la Dirección Regional de tratar de afectarlos por motivos personales.

Se trata de ocho servidoras y servidores de la nación quienes el pasado 31 de diciembre fueron notificados vía telefónica que su contrato ya no se renovaría, como venía ocurriendo cada 6 meses desde hace 6 años que forman parte de la dependencia.

Sin embargo, aseguran que el intento de darlos de baja obedece a motivos personales toda vez que desde febrero del año pasado interpusieron una demanda por acoso laboral en contra de la directora regional; además, exigieron al delegado estatal Luis Lauro Reyes Rodríguez acudir a esta ciudad para dialogar con las y los inconformes, toda vez que desde que tuvo conocimiento de la problemática con el personal se comprometió a acudir y dar una solución.

Ninguno de los compañeros que están todavía laborando les han dado a firmar su contrato; entonces, como me están diciendo a mí que no me llegó mi contrato, me quieren dar de baja". Denisse Teresa Pérez Afectada

Además, acusaron al propio delegado de obligar al personal a compartir en redes sociales todas sus publicaciones, aún cuando se trata de temas ajenos a su trabajo como servidores de la nación, por lo que piden a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que tome cartas en el asunto y atienda a quienes desde el inicio de la transformación han apoyado el proyecto de nación impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

"Es una mención del delgado que si él está comiendo gorditas, que si él está tomando raspa, que si él está agarrando un perro, quiere que nosotros compartamos. No señor, eso no es parte de nuestro trabajo, nuestro trabajo son calendarios de adultos mayores, personas con discapacidad, no esas porquerías", denunció Cristina Lira, trabajadora de Sebien federal. Es por eso que hacen un llamado tanto a la delegación estatal como a la Presidenta de la República a que se conduzcan conforme a la ley, y que si los Servidores Públicos serán dados de baja se les informe de manera oficial y se les pague conforme a derecho por los seis años que llevan formando parte de la dependencia.

Por su parte, la directora regional de los Programas Federales, Lucila Calvillo, señaló que no se trata de un despido, sino de una terminación de contrato y aseguró que obedece a cambios que ya se esperaban, por lo que lamentó la postura de las y los inconformes a quienes acusó de haber lanzado amenazas en su contra.