Realiza Diputado Local brigada médica y jurídica

Con el objetivo de escuchar de viva voz las necesidades y peticiones de los residentes de esta ciudad, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche continúa llevando atención médica, jurídica y fiscal a distintos tianguis en Reynosa.

Este fin de semana visitó el concurrido tianguis del riel, donde comerciantes y visitantes ya lo esperaban para ser atendidos por los especialistas en cada uno de los servicios que se brindan, además el diputado y su equipo, estuvieron repartiendo tacos, agua de sabor y bolis, a fin de mitigar un poco las altas temperaturas.

Aseguro que una de las funciones de los diputados además de legislar, es gestionar y escuchar las peticiones de los ciudadanos, "Ellos saben que siempre estaremos aquí para ellos con todos los servicios que traemos, y claro que puedan disfrutar de unos ricos tacos y para refrescarnos un poco ahora les volvimos a traer bolis y escucharlos que eso es realmente a lo que venimos a escuchar sus necesidades", mencionó, Zertuche.

Informó que continuara acercando a los ciudadanos este tipo de actividades, asimismo detalló que seguirán sumándose más como el bacheo con asfalto en frío, por lo que pide el legislador que a través de sus redes sociales lo contacten y le hagan saber donde se requiere de bacheo.