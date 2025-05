Serpientes se refugian en viviendas por calor

En los últimos días se ha registrado un incremento en los avistamientos de serpientes, tanto en domicilios como en zonas recreativas de la ciudad, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente por el desconocimiento general sobre cómo actuar ante un encuentro con este tipo de reptiles.

Durante esta temporada de altas temperaturas, que en Reynosa han alcanzado sensaciones térmicas de hasta 47 grados, es común que las serpientes busquen refugio en lugares frescos, lo cual explica su presencia en jardines, cocinas o salas de estar. Además, estos animales suelen desplazarse en busca de alimento, como ratones o ranas, lo que incrementa su interacción con áreas habitadas por personas.

Uno de los puntos donde se han reportado avistamientos con mayor frecuencia es el Parque Cultural, donde se presume que los reptiles se movilizan en busca de mejores condiciones para sobrevivir al clima extremo. Aunque no todas las especies que se encuentran en la región representan un peligro, algunas sí pueden ser venenosas, por lo que autoridades y especialistas recomiendan actuar con cautela.

En el municipio de Reynosa es común encontrar especies como la coralillo falsa y la coralillo real, siendo la primera inofensiva y fácilmente confundible con la venenosa debido a sus colores similares. También habitan en la zona la serpiente rey negra mexicana, la serpiente de cascabel, su depredadora natural Drymarchon melanurus y la serpiente del maíz o ratonera, esta última considerada benéfica por su papel en el control de plagas, ya que se alimenta de roedores.

Serpiente drymarchon melanurus.

"Si la gente supiera la clase de ejemplares que tenemos en la región y aprendieran cuáles son venenosos y cuáles no, nos ayudarían bastante para evitar matarlas, porque puedes matar una serpiente que te puede ayudar a consumir los ratones que tienes en el patio de tu casa sin que te des cuenta o puede ser lo contrario: te acercas a una serpiente que piensas que no es venenosa y te puede ocasionar algún daño", señaló Kami González, médico veterinario zootecnista con especialidad en reptiles.

Las autoridades exhortan a la población a no intentar manipular ni agredir a estos animales, ya que esto puede resultar peligroso tanto para las personas como para los propios reptiles. En caso de un avistamiento, se recomienda reportar de inmediato a Protección Civil o a un especialista en reptiles, mantener la calma, no acercarse y advertir a otras personas si el avistamiento ocurre en la vía pública. La correcta identificación y el manejo responsable de estas especies no sólo previene accidentes, sino que también contribuye al equilibrio del ecosistema local.

