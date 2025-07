Causan apagones serias pérdidas a los locatarios

Los apagones, son cada vez más frecuentes en el mercado Zaragoza, hecho que ya ha empezado a causar pérdidas considerables para los comercios que ahí operan, así lo refiere Patricio Patricio Ramos Polina comerciante en dicho corredor comercial.

Hace más de una década, cada uno de los establecimientos realizo un pago de 8 mil 500 pesos, fondos destinados a la reparación y cambio del cableado, dice en ese momento era urgente realizar dichas acciones ya que existía el riesgo de que ocurriera un corto circuito en cualquier momento.

"Cuando nos arreglaron las instalaciones eléctricas hace 12 o 13 años, nos dijeron que nos iban a cambiar también, dentro del presupuesto que nos habían dado, y como un incentivo por todo el gasto que íbamos ha hacer por las instalaciones eléctricas, la Comisión Federal nos iba a cambiar también los transformadores porque ya estaba a muy viejos, pero no fue así", detallo Patricio.

Patricio Ramos Polina comerciante del Mercado Zaragoza.

Mencionó que esta serie de fallas se deben a que no se llevan a cabo trabajos de mantenimiento, además de que remplazar un transformador requiere un gasto elevado, "yo supongo que la comisión no cuenta con el presupuesto suficiente para hacer este tipo de cambios continuamente, pero deberían de hacerse, porque es demasiado carga para ciertos sectores".

Destacó que cuando hay cortes de luz, la mayoría de los negocios pierden el día completo de ventas, ya que la infraestructura del mercado, no permite la entrada de los rayos del sol, dijo, "no se puede hacer nada, por ejemplo yo trabajo con La Luz, cuando son ventas pues trabajo con una lamparita, pero como le vamos a mostrar a la gente algo que no ve".