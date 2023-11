Está en riesgo la agricultura

El Mañana / Staff.- Actualmente, el sector agrícola y ganadero en la región tienen un panorama incierto, ya que de no llover en la zona norte del estado podría haber escasez del líquido para los distritos 025 y 026, lo que provocaría carencia de alimentos, advirtió Gildardo López Hinojosa.

"Al no contar con el agua de la presa El Cuchillo por el tratado que todos conocemos, ya que es prioridad darla para el consumo humano que, como sabemos, está en riesgo, principalmente a los estados de Tamaulipas y Nuevo León y posteriormente al agricultor y al ganadero", afirmó.

PREOCUPACIÓN

"Es por eso la preocupación, ya que tendrían que darse las lluvias por Nuevo Laredo, Ciudad Mier o un poco más arriba para que se viniera la derrama de agua por el río Bravo y por los afluentes que llegan hacia la presa Marte R. Gómez", dijo.

"Para que no esté en riesgo el ciclo de riego para el 025 y 026, podríamos tener falta de alimento, falta de maíz, que es lo que se produce normalmente, y es maíz para el consumo humano, para las tortillas y sí faltaría alimento en la canasta básica de los tamaulipecos", expresó.

"En cuanto al número de ganaderos y agricultores afectados por la escasez de agua entre los dos distritos, somos alrededor de 170 mil productores de sorgo y maíz y todos nos veríamos afectados, ya que no ha llovido, las aguas se han ausentado en lo que es el norte del estado de Tamaulipas. Ahorita ya tenemos la problemática de estar vendiendo nuestro ganado hacia los estados de Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, porque ya no tenemos comida, ya no tenemos agua en los ranchos ganaderos.

Por el momento no ha habido mortandad de animales, estamos preparados los ganaderos, tenemos abrevaderos, forrajes, pacas que hemos fabricado a lo largo del año y todavía estamos aguantando para no llegar a la mortandad de nuestros animales", afirmó.