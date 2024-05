Recurren poco al divorcio amigable

Pocas parejas optan por una separación amigable, pero es una opción a través del divorcio administrativo , que se realiza en el Registro Civil, sin abogados.

Eduardo Herrera Villarreal, titular de la Oficialía Primera en Reynosa, comentó que el divorcio administrativo es un proceso que se caracteriza por la ausencia de disputas y la mutua conformidad de ambas partes.

El procedimiento, que no requiere la intervención de un juicio, es preferido por parejas que desean separarse de manera rápida y sin complicaciones, especialmente cuando no hay hijos involucrados y no hay bienes qué repartir.

El administrativo, cuando las dos personas no tienen el tiempo, no tienen nada qué pelear, aunque ése es el que casi no se frecuenta, porque por lo regular siempre tienen hijos, siempre tienen algo qué pelear

DIVORCIO INCAUSADO

Explicó que el divorcio incausado es cuando una de las partes está de acuerdo, y la que sí está interesada simplemente tiene todo el derecho de divorciarse, nada más se le llega un requerimiento a la otra parte, o sea, un aviso y es todo.

En abril, los divorcios administrativos superaron los matrimonios, ya que según datos proporcionados por las autoridades del Registro Civil, mientras que se celebraron 69 matrimonios durante el mes pasado, los divorcios alcanzaron la cifra de 73, marcando un cambio en lo que son las tendencias matrimoniales.

Son un promedio de 200 en lo que va del año, unos 40 mensuales lo que se hace, la mayor parte es el incausado, y por juicio del administrativo es el que casi no se ve.

A diferencia de los divorcios tradicionales, que pueden ser prolongados y costosos, estas separaciones se realizan de manera más ágil y pacífica, permitiendo a las parejas seguir adelante con sus vidas de manera más rápida y menos traumática.

Aunque los divorcios administrativos son más comunes cuando no hay hijos en la unión y ambas partes están de acuerdo en la separación, es importante destacar que en casos más complejos, donde hay menores y cuestiones de custodia involucradas, se recurre a un proceso judicial más detallado, donde los abogados desempeñan un papel fundamental en la determinación de los acuerdos.