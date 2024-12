Cumplen tres semanas sin agua potable

Por: Guadalupe Salas

Diciembre 18, 2024 -

Los habitantes de las colonias Revolución Verde y Delicias ampliación han manifestado su preocupación y molestia ante la falta de agua potable en sus hogares, situación que persiste desde hace más de tres semanas. Los vecinos de ambas colonias aseguran que, a pesar de haber realizado múltiples reportes a las autoridades correspondientes, no han recibido una solución efectiva.

Alan Saldívar, vecino de la colonia Revolución Verde, expresó su frustración al respecto: "Tenemos más de tres semanas sin agua", denunció. "Ya hemos hecho varios reportes, pero la respuesta que recibimos es que están trabajando en ello, aunque la realidad es que no hemos visto ningún avance.

Esta situación ya es insostenible. La última vez que nos dijeron algo fue que no sabían por qué no teníamos agua y no sabían hasta cuándo se resolvería. Es una falta de respeto que no nos den una solución clara", agregó Saldívar.

Los habitantes de ambas colonias han señalado que la falta de agua es un problema serio, ya que este recurso es esencial para las actividades diarias, como la higiene personal y la preparación de alimentos. Además, la situación afecta, especialmente, a las familias más vulnerables, ques dependen del servicio para cubrir sus necesidades básicas.

Ante esta situación, los vecinos han hecho un llamado urgente a las autoridades municipales y a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) para que atiendan y resuelvan de manera inmediata el problema

"Pedimos que nos den una solución pronta, no podemos seguir viviendo así. El agua es indispensable para nuestra supervivencia y queremos saber cuándo se va a restablecer el servicio", concluyó Alan Saldívar.

La falta de agua en estas colonias ha generado un clima de incertidumbre entre los residentes, quienes esperan una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para resolver esta problemática que afecta a toda la comunidad.