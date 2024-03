Vigilan a bañistas

Desde el pasado lunes comenzó el operativo de Semana Santa 2024 en el parque recreativo "La Playita", el cual se encuentra a las orillas del río Bravo.

Héctor Becerra, coordinador del grupo de Rescate Acuático de Protección Civil y Bomberos, dijo que el operativo consta de personal médico, urgencias médicas, dos lanchas.

Además, personal de Protección Civil realiza recorridos de supervisión en las áreas, todo esto para prevenir cualquier tragedia.

Señaló que este operativo comenzó desde 25 de marzo y está programado hasta el 8 de abril, después de Semana Santa.

Dijo que el área de paramédicos cuenta con ocho elementos, cuatro rescatistas acuáticos y cuatro personas de infantería.

"A partir del jueves se va a tener un aproximado de 20 personas de infantería para estar revisando y el personal de las dos lanchas con las que contamos, porque se espera la llegada de 700 vehículos.

Las recomendaciones que se hacen por parte de Protección Civil y Bomberos es que no sobrepasen el área de las vallas, que es el límite permitido, que es un metro de agua para que chapoteen los niños, respetar las líneas y señalamientos, respetar a las autoridades, no ingerir bebidas alcohólicas y meterse al río; no es una buena combinación, es muy peligroso y contraproducente. En años anteriores ya hemos tenido circunstancias de personas alcoholizadas o niños descuidados que rebasan el límite", expresó.