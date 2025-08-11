Semáforo vuelve a voltearse

En la carretera a San Fernando, a la altura de Smart Citadina, un semáforo presenta un desperfecto que afecta la seguridad vial. La luz que indica el paso hacia Balcones de Alcalá está volteada hacia la izquierda, lo que impide a los conductores saber con claridad cuándo deben detenerse o continuar, obligándolos a guiarse por el movimiento del tráfico contrario.

Esta falla ha sido reportada en ocasiones anteriores, principalmente ocurre cuando el viento afecta la zona, por lo tanto, aumenta el riesgo de accidentes. Conductores y vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que reparen el semáforo de manera definitiva y eviten poner en peligro a las familias que transitan diariamente por esta vía.



