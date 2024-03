Se acaba plazo para recoger la credencial

Este jueves 14 de marzo es el último día para que los ciudadanos puedan recoger su credencial de elector: las que se queden serán resguardadas por las autoridades del Instituto Nacional Electoral.

Las personas que pidieron una reposición de la identificación oficial es la última oportunidad para la ciudadanía.

Los documentos que no logren ser entregados se van a resguardar en presencia de los representantes de los partidos políticos para que se constate que no se va a hacer mal uso; además, como son credenciales que no pasaron a través del filtro del sistema para ser entregadas, no están dadas de alta en la lista nominal y se debe tener confianza en que no van a ser mal usadas en la jornada electoral.

En Reynosa hay módulos del INE en el centro comercial de la colonia Ribereña, en Mi Tienda -en Jarachina Sur- y en en la Junta Distrital número 7, a un costado del Hospital Materno-Infantil.

Son dos distritos electorales de Reynosa que están haciendo labor de marcarles a las personas que hicieron su trámite, incluso los buscan hasta en sus hogares con el único objetivo de que no se quede ninguna credencial resguardada.

Las personas que no cuenten con su INE actualizado no podrán acudir a votar este próximo 02 de junio, por lo que autoridades del Instituto Nacional Electoral, llaman a que acudan y recoger sus documentos.