Cambiará PRI a su dirigencia

El Mañana / Staff.- Está por arrancar el proceso para renovar la directiva en el Comité Municipal del PRI Reynosa, organismo político que dirige aún Olga Garza Rodríguez, quien rendirá un informe de actividades este viernes.

CONVOCATORIA

"La convocatoria se abrirá precisamente la próxima semana. Ahí se conocerán tiempos y métodos que se utilizarán para elegir la nueva dirigencia", dijo Jaime Carranza Salinas, en su calidad de secretario general del priismo local.

Precisamente, en Ciudad Victoria, se presentó ayer miércoles un examen que es uno de los primeros requisitos que deben cubrirse para acceder a la precandidatura a presidir el partido tricolor en la ciudad.

No tengo conocimiento de quiénes hayan viajado con ese propósito a la capital del estado, pues es único día para la presentación de la evaluación; sin embargo, Carranza Salinas no descartó la posibilidad de buscar contender por la presidencia del partido. Aún no hay fecha para registrarse como precandidatos al referido cargo, en tanto que el sistema que se utilizará en esta ocasión para la elección del nuevo dirigente se conocerá una vez que se dé a conocer la convocatoria, puntualizó.