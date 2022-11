Síndico se disculpa y pondrá denuncia

"Como ciudadana puedo cometer un error, me da tristeza e impotencia porque exhibieron datos personales, pusieron en riesgo mi integridad, así como la de mi familia, voy a proceder legalmente contra quien resulte responsable". Maria Luisa Tavares Saldaña, Primer síndico Ayuntamiento Reynosa

Aunado a la publicación de documentos personales como su licencia de conductor.

La funcionaria comentó: "No tenían porque filtrar ese video ni utilizarlo para esa manera, pudo haber sido para temas administrativos, pero yo no soy una delincuente y como ciudadana puedo cometer un error, me da tristeza e impotencia porque exhibieron datos personales, pusieron en riesgo mi integridad, así como la de mi familia, voy a proceder legalmente contra quien resulte responsable".

La síndico fue señalada de ir manejando alcoholizada y de hacer uso de su cargo político para evitar sanciones.

Por lo que ante la pregunta expresa de EL MAÑANA, declaró: "A lo mejor estaba muy cansada, no debí haber manejado ni consumido una o dos copas, fue un accidente donde no hubo lesionados, pueden decir que murió alguien pero no paso, no maté a nadie y así hubiera alguna denuncia, se deben protege los datos del supuesto delincuente", "Tuve que hablar con mi abogado para ver qué podía hacer, no me podían obligar a hacer un examen, me dieron mi multa y mi carro se quedó en el corralón, si yo tuviera privilegios mi carro no estuviera ahí".

Refirió que fue sancionada por más de 33 mil pesos tras la colocación de al menos ocho sanciones, entre ellas la falta de licencia de manejo, tarjeta de circulación, placas vencidas, la negativa de hacerse un examen médico, el manejo negligente de un vehículo, velocidad inmoderada y abandono de víctimas.

En ningún caso se le impuso sanción por ir alcoholizada. "Ya pagué, fueron más de 33 mil pesos casi 34 mil, y también dicen que por abandono de víctimas pero cuáles, si yo no atropellé al gato, lo esquivé, yo estaba detenida porque se había ponchado mi llanta media cuadra antes de donde pasó el accidente, así que si zigzagueé".

Se disculpa y hará programa...

Ante lo ocurrido y señalamientos en redes sociales, Tavares Saldaña ofreció una disculpa a la ciudadania de Reynosa, e indicó que su experiencia, será utilizada para la creación de un programa donde las mujeres que acudan a fiestas y que no estén en condiciones de manejar un vehículo, cuenten con un acompañamiento, a través de un conductor designado, siendo ella una de las voluntarias. "Las mujeres que tengan un problema o que vayan a una fiesta que se sientan cansadas para manejar, yo voy a dejar un teléfono para que me llamen y yo voy a ser su conductora designada, o alguien que conozcan, no pueden circular de esa forma".