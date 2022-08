Abuelita conquista paladares

Mi esposo y yo iniciamos con la venta de gorditas; teníamos muy poco dinero, pero queríamos que nuestras hijas salieran adelante* Doña Mary, Abuelita de Reynosa

SU HISTORIA

Hace más de 20 años ella, junto con su esposo, utilizaron sus ahorros para emprender la venta de tacos y gorditas en la zona centro, ya que existía la necesidad de sacar adelante a sus tres hijas.

En la actualidad ellas le han brindado siete nietos, por lo que porta con orgullo el título de abuelita. "Mi esposo y yo iniciamos con la venta de gorditas, teníamos muy poco dinero, pero queríamos que nuestras hijas salieran adelante; me ponía a hacer los guisos, a preparar, luego él salía a ofrecer. Fue difícil al principio, pero ahora, muchos años después, me siento orgullosa porque pude darles estudios a mis hijas, quienes me hicieron abuelita.Tengo siete nietos, todos son igual de importantes para mi".

A su negocio ubicado en la calle Zaragoza al cruce con Nicolás Bravo, van todos los días decenas de familias en búsqueda de buenos momentos.

Aunque "Doña Mary" no se considera una persona expresiva ni amorosa, a sus 71 años ha conquistado a miles a través del paladar. "Me emociona mucho recordar cuando nacieron mis nietos y cuando los abracé por primera vez; yo no me considero una persona cariñosa o expresiva, así me enseñaron a ser, pero haría cualquier cosa porque mi familia esté bien; yo sé que ellos (mis nietos) junto con mis hijas son lo más importante que tengo".

En su venta de tacos y gorditas se involucran también algunos de sus nietos e hijas, quienes buscan continuar con el legado de la cocina. "Hace 16 años enviudé y fue difícil, pero gracias al apoyo de mi familia aquí sigo, preparando tacos y gorditas para Reynosa.No imaginé que la vida me iba a tener preparado todo esto, soy muy agradecida; ahorita vienen algunos de mis nietos a trabajar aquí como meseros, mis hijas me ayudan a cocinar, no me dejan sola".

El sazón de "Doña Mary", Maria Rodríguez, la hace destacar entre otros negocios de comida en la ciudad, y son los favoritos también de trabajadores de oficinas, estudiantes, entre diversos profesionistas.