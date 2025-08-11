Es la salud mental un concepto poco entendido

En Reynosa, el significado de "salud mental" no siempre está claro para todos. Así lo señaló la Mtra. Cinthia Colín, psicóloga, trabajadora social y dirigente del Centro de Integración Juvenil (CIJ), quien recalcó que "no todo el mundo sabe qué es la salud mental", un hecho que se refleja en la manera en que las personas reaccionan cuando escuchan el término o cuando atraviesan un problema emocional.

De acuerdo con Cinthia Colin, en muchos casos el desconocimiento proviene de la falta de acceso a información y actividades que permitan entender la importancia del bienestar psicológico. Quienes participan en talleres, cursos o eventos culturales suelen tener mayor noción del tema, mientras que en otros sectores de la población el concepto sigue siendo lejano o confuso.

El CIJ Reynosa trabaja no solo en la atención de adicciones, sino también en la promoción de la salud mental como parte integral de la vida diaria. Este enfoque implica acercarse a escuelas, colonias y espacios comunitarios para dialogar con personas de todas las edades y derribar estigmas que dificultan pedir ayuda.

Para la especialista, la prevención y la información deben ir de la mano. Crear una cultura de salud mental significa hablar del tema sin prejuicios, reconocer las señales de alerta y acudir a profesionales sin temor a ser juzgados.

Colín destacó que los servicios del CIJ están al alcance de todos y que son confidenciales, por lo que cualquier persona puede acercarse sin importar su situación económica. La meta es que nadie en Reynosa deje de recibir apoyo por desconocer lo que es la salud mental o por pensar que no tiene derecho a pedirlo.



