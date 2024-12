Advierte despidos sector comercial: Va recorte de personal con el aumento salarial

Por: Rubén Hernández

Diciembre 29, 2024 -

De acuerdo con el sentir del comercio establecido, el incremento al salario mínimo del 12 por ciento ocasionará recorte de personal, así como incremento en precios de productos que se comercializan.

"De eso ya se habló con el Gobierno federal y con la Presidenta de México, Claudia Sheimbaum, y lo que deben hacer es ajustar los impuestos (ISR Impuesto Sobre Nóminas) porque aumentar sueldos provocará que las empresas tengan que pagar más dinero al IMSS e Infonavit", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de Canaco- ServyTur Reynosa.

"Esa es muy mala estrategia y, además, el gobierno no aporta nada y lo declaran como todo un logro, y no es así; los que pagaremos ese aumento seremos los empresarios y no el gobierno", añadió.

Dijo no estar en contra de que se ajusten salarios para los trabajadores, pero "Si no instrumentan medidas de apoyo al empresariado, pues no nos dejarán otro camino más que el desocupar empleados para poder hacer frente a la carga tributaria y demás gastos propios de los negocios, como son pago de nómina, servicios públicos, impuestos, entre otros más.

Nos enfrentamos ante un problema serio, pero lamentablemente no se alcanza a ver hasta ahora si el gobierno tenga en mente poner en marcha algunas medidas compensatorias en apoyo a las empresas", concluyó López Hinojosa, dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo local.

PIDEN APOYO

El sector comercial no está en contra del aumento salarial

Considera importante que el gobierno aplique medidas de apoyo al sector productivo

Además, son los empresarios, industriales, comerciantes y prestadores de servicios quienes pagarán el aumento

Consideran como única vía la reducción de personal en los negocios

Aseguran que sólo así podrán hacer frente a los gastos de nómina, servicios públicos, insumos y contribuciones