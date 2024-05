Dialoga Ramos con empresarios

Atendiendo el espacio creado por la Cámara Nacional de Comercio para dialogar, conocer propuestas e intercambiar opiniones, el candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Rigoberto Ramos Ordóñez, se encontró con los socios del organismo empresarial y expresidentes.

La recepción estuvo a cargo del presidente de Canaco, Gildardo López Hinojosa, quien dio la bienvenida a Ramos Ordóñez y a su esposa Sheila Cardiel.

Durante su mensaje, el candidato de MC evocó sus orígenes como empresario desde hace 30 años, por lo que dijo, de antemano, comprender y asumir las preocupaciones de los comerciantes de la ciudad.

"Hace 30 años inicié mis actividades empresariales, tuve participación con la Canaco y recuerdo, al igual que presidentes de este organismo, a alcaldes cuya labor fue meritoria, pero otros más que sólo se han enriquecido y saqueado a Reynosa, en donde han hecho de todo, sin importarles las familias y sus condiciones.

Yo vengo hoy con ustedes para decirles que seré presidente municipal porque tengo muchas ganas de trabajar junto a los ciudadanos, escuchar y entender que debemos trabajar juntos y no servirse del cargo, ése no es mi caso, yo no tengo necesidad económica, sólo deseo coordinar los esfuerzos de todos y atender lo que ustedes desean para nuestra ciudad en materia de seguridad, servicios básicos, agua, urbanización y obras realmente de beneficio para todos", asentó.