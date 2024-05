Ofrece Rigo su liderazgo

Sin duda, la opinión de la gente es clara: Rigo Ramos es la mejor opción para gobernar Reynosa y llevar a cabo el cambio que la ciudad necesita.

Su compromiso, su experiencia y sus propuestas han convencido a los ciudadanos de que es la persona indicada para liderar el municipio y trabajar en beneficio de todos.

"He trabajado duro, he escuchado a la gente, he presentado propuestas sólidas y he demostrado mi capacidad para liderar. Estoy listo para que los votantes reconozcan mi labor y me elijan como su próximo representante".

El apoyo popular es evidente y el respaldo de la comunidad es cada vez más fuerte, lo que augura un futuro prometedor para Reynosa bajo el gobierno de Rigo Ramos.

El verdadero cambio está en camino y la gente confía en que será una realidad con él al mando.

¡El poder está en tus manos el 2 de junio, vota por el cambio con Rigo Ramos y Movimiento Ciudadano!