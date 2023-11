Increpa Rigo Ramos forma de gobernar de exalcaldes

El Mañana / Staff.- Al ser uno de los requisitos para registrarse como precandidato por el partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Reynosa, fue a primera hora de la tarde que acudió a la Secretaría del Ayuntamiento a solicitar su constancia de residencia.

TRÁMITE

Rigoberto Ramos Ordóñez, acompañado de su esposa y su hermano arribó para realizar el trámite, posteriormente acudió a realizar el pago donde sufrió un retraso debido a que no había sistema para pagar el costo.

Al ser entrevistado, Ramos Ordóñez increpó la forma de gobernar por parte de algunos exalcaldes e inclusive cuestionó la honradez del actual edil, aseverando que de ser elegido presidente municipal no devengará ningún salario.

Al ser cuestionado sobre algunas encuestas que se han dado a conocer, enfatizó que quien las paga es quien va a la cabeza en las encuestas, que la mejor encuesta es la que se ve en las colonias ha donde ha acudido y donde se puede ver la aceptación que tiene.

Aunque hay otros aspirantes que, de igual manera, pretenden ser candidatos a la alcaldía de Movimiento Ciudadano, y en caso de no quedar buscarán otra candidatura, éste no es el caso de él, ya que en caso de no ser el candidato no participará por otro puesto de elección popular. "Conozco muy bien los requisitos, estoy muy bien posicionado en mi partido, conozco los números que tiene el CEN nacional y creo que éstos me van a favorecer" dijo Rigoberto Ramos, señalando además hay otros aspirantes y que desconoce si vayan a registrarse.