Ubican colonias de alto riesgo por lluvia

Las colonias cercanas a los drenes de la ciudad son consideradas las de mayor riesgo de inundación, en caso de presentarse una lluvia intensa o azotar un fenómeno meteorológico en esta Temporada de Huracanes.

Autoridades de Protección Civil tienen ubicadas las 10 colonias con mayor riesgo de inundación, entre las que se encuentran ampliación Delicias, Delicias, Ernesto Zedillo, Lázaro Cardenas, Lomas del Villar, Azteca, La Presa, Jacinto López 1 y 2.

En la misma situación colocan a las colonias Rancho Grande, Ribereña, Del Valle y Ayuntamiento como propensas a sufrir inundación debido a su cercanía con el Dren de las Mujeres, mientras que La Burocrática, Presa La Laguna, El Anhelo y Revolución Obrera, todas ubicadas a los alrededores de la laguna La Escondida, se encontrarían en riesgo latente ante la presencia de lluvias persistentes.

Las zonas identificadas por Protección Civil como de alto riesgo son lugares cercanos a cuerpos de agua, ya sea drenes, canales, calicheras o aquellas que rodean la laguna La Escondida, además de colonias ubicadas en zonas bajas.

Durante las lluvias es importante evitar vialidades propensas a inundarse, como lo son el bulevar Morelos, a la altura de la colonia La Presa; bulevar Hidalgo, justo en su intersección con Fuente de Diana; avenida Rodolfo Garza Cantú y carretera Reynosa-San Fernando, entre las colonias Margarita Maza de Juárez y Pedro J. Méndez. Se sugiere a la población tomar vías alternas en la medida de lo posible.

Para esta región se prevén entre 13 y 17 fenómenos hidrometeorológicos, y pese a que hasta el momento no se ha formalizado ninguno en la región del Atlántico, ya se empiezan a presentar precipitaciones en algunas zonas del Pacífico, lo cual traerá lluvias a esta ciudad.

Esta actividad que inició este jueves se mantendrá de manera intermitente hasta el próximo martes, hecho que enciende el estado de alerta para cientos de familias que residen en esta ciudad, principalmente en aquellas zonas consideradas con alto riesgo de inundación.

ZONA DE RIESGO

DREN EL ANHELO

Ampliación Delicias

Delicias

Ernesto Zedillo

Lomas del Villar

LA LAGUNA

Azteca

La Presa

Lázaro Cárdenas

DREN DE LAS MUJERES

Rancho Grande

Ribereña

Del Valle

Ayuntamiento

Burocrática

ADMITE CABILDO: NO HAY RECURSOS PARA DESASTRES

Regidores del PRI, Morena y MC priorizan la prevención, pero reconocen la necesidad de disponer de una partida presupuestal para estos siniestros

Por Guadalupe Salas

Actualmente, en Reynosa no se cuenta con un presupuesto asignado para desastres naturales y otros siniestros, por lo que se destaca la importancia de que se establezcan mecanismos de prevención y financiamiento permanente que garanticen una respuesta eficiente y oportuna ante futuras emergencias.

Al entrevistar a regidores del cabildo de esta ciudad, convergieron en la necesidad de estar prevenidos para la capacidad de respuesta ante próximos fenómenos que cada vez son más frecuentes en la entidad.

No hay, como tal, presupuesto para desastres. En la pasada tormenta, nosotros, como cabildo, propusimos en ese momento que se autorizara". Mari Zapata Regidora de MC

Por su parte, el regidor Benito Sáenz Barella, del Revolucionario Institucional, subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura, en especial a través de la Dirección de Protección Civil, como primer frente de respuesta. "Se debe, antes que nada, trabajar en la acción preventiva. Apostaría por la creación de un fondo en Protección Civil para que pueda responder oportunamente; no hay un fondo, como tal, para desastres, y eso nos deja vulnerables," recalcó.

Apostaría por la creación de un fondo en Protección Civil para que pueda responder oportunamente; no hay un fondo, como tal, para desastres". Benito Sáenz Barella Regidor del PRI

Desde Morena, el regidor Brayan Vicente Salinas reconoció que, si bien el municipio respondió ante la emergencia, es indispensable planear con anticipación para no depender únicamente de medidas reactivas.

"No había golpeado un fenómeno de esta magnitud como el del 27 de septiembre. Creo que se le restó importancia al tema del presupuesto para desastres, pero los últimos fenómenos nos demuestran que debemos reactivar esa partida. Lo analizaremos en el Presupuesto de Egresos 2026," afirmó.

Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos. Las recientes lluvias son una advertencia clara de la necesidad de prepararse con visión y responsabilidad.

Creo que se le restó importancia al tema del presupuesto para desastres, pero los últimos fenómenos nos demuestran que debemos reactivar esa partida". Brayan Vicente Salinas Regidor de Morena

La creación de un fondo de atención a desastres, a nivel municipal, así como el fortalecimiento del equipo y capacidades de Protección Civil, se perfilan como las acciones más urgentes.

Mientras tanto, la ciudadanía espera que las lecciones del pasado no queden en el olvido y que las autoridades actúen con previsión, no sólo con reacción, porque en Reynosa, como en muchos municipios del país, prevenir ya no es una opción, es una necesidad.