Falla semáforo en bulevar Morelos

Un semáforo peatonal en el puente elevado conocido como "El puente de la muerte", sobre el bulevar Morelos, permanece fuera de servicio desde hace más de tres días, según comerciantes de la zona. La falla afecta el cruce en la dirección donde se detiene el transporte público, considerado uno de los puntos de mayor afluencia peatonal.

Mientras los otros semáforos peatonales del área continúan en funcionamiento, este en particular regula el paso en un punto donde convergen autobuses, taxis y vehículos particulares. Sin la señal luminosa, los transeúntes dependen del frenado de los automóviles o del sonido emitido por otros dispositivos cercanos para decidir cuándo cruzar.

Víctor Cavazos, comerciante del sector, relató que el riesgo de atropellos es frecuente incluso con el semáforo funcionando, y que su inactividad agrava la situación.

"Sí está peligroso. Luego se escuchan los frenones porque los carros quieren seguir pasando, o a veces la gente se cruza aunque no le toque. Ahora que no funciona el semáforo peatonal, nosotros les ayudamos a cruzar si vemos que lo hacen con miedo, les decimos cuándo pueden pasar", comentó.

El problema se suma al deterioro del semáforo más cercano, cuya estructura presenta daños visibles y cables expuestos. Comerciantes señalan que esta condición podría facilitar manipulaciones no autorizadas, como ya ha ocurrido en otros puntos del municipio.

De acuerdo con los testimonios, el cruce concentra un flujo constante de estudiantes, trabajadores y usuarios del transporte público, lo que incrementa el riesgo de incidentes viales mientras persista la falla. Hasta el momento, no se han registrado intervenciones de mantenimiento en el sitio.