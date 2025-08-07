Vive Reynosa otro día sin agua

Crece la problemática debido a la falta de agua en la ciudad de Reynosa, cada vez son más frecuentes los cortes del servicio por parte de la COMAPA, y pese a que anteriormente solo se registraban en ciertas zonas, hoy son de manera general.

Desde las 7:30 horas de ayer la ciudad se quedó sin servicio, al registrarse problemas eléctricos en el Acueducto Anzaldúas que impidieron el envío de agua cruda a las plantas potabilizadoras.

Paulatinamente la ciudad se fue quedando sin agua potable hasta después de las 16:00 horas en que empezó a llegar a distintas colonias de la ciudad.

En redes sociales y grupos vecinales, los usuarios a diario reportan sus colonias, algunos menciona hasta 15 días sin el vital liquido, otros que no han recibido una gota desde hace ya tres días y aquellos, no más afortunados, solo algunas horas sin el suministro.

Ribereña, San Ricardo, Rodríguez, Puerta Grande, las Cumbres, San Jose, San Antonio, Benito Juárez, Carlos Cantú, son solo algunas de las colonias que se suman a la larga lista de sectores sin agua potable.

Durante la semana pasada la Comapa de Reynosa anunció el reemplazo de un transformador en el Acueducto, pero ayer continuaron los problemas eléctricos en sus instalaciones.

La molestia de los usuarios se agravó al conocer que nuevamente no contarían con agua en sus hogares.

"Todos los días puros pretextos, ya estamos hartos de que no llega el agua. Así deberían de fallar los recibos que no lleguen. Pero son puntuales para que uno pague y sin tener agua" señaló Guadalupe Ávila.

"Se deben de unir todos de que si no da servicio Comapa que no se le pague donde están los Senadores para hacer una propuesta y aprobarla para que se ponga a trabajar esa gente y el director de Comapa ya que gracias a los ciudadanos tiene su salario y par que le importe un comino lo del agua", manifestó Esequiel Almanza.

Lo que debemos hacer es no pagar nadie el recibo del agua, si nos ponemos a contar los días del mes que tenemos agua, nos salen debiendo, manifestó Alma López.