Ofrecen educación de tiempo completo en el Colegio Militarizado Calmecac

Una jornada completa de 7 de la mañana a 6 de la tarde, además de una fórmula que conjunta la formación académica y la disciplina, es parte de la propuesta educativa que el Colegio Militarizado Calmecac en Reynosa ofrece a sus alumnos, el cual incluye educación a nivel primaria, secundaria y preparatoria.

Se trata de una oferta académica innovadora la cual aporta grandes beneficios a los estudiantes, integrándolos en un atmósfera de actividades e instrucciones académicas orientadas a fomentar valores importantes en nuestra sociedad como lo son la disciplina, el respeto y la responsabilidad.

El Capitán Fernando Alballar Luarte, director del plantel indicó, "Para empezar somos un colegio de tiempo completo y estamos desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, tenemos el nivel primaria, secundaria y preparatoria, de aquí ellos, egresados del bachillerato, pueden ingresar a cualquier colegio militar del sistema educativo de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Van preparados, no hay requisitos, es una escuela como cualquier otra, nada más que aquí lo diferente es el tiempo completo y las materias extracurriculares que llevamos que forman parte de la axiología militar"

Destaco que los estudiantes egresados de bachillerato, cuentan con la preparación adecuada para incorporarse a Instituciones militares, sin embargo la escuela cumple con los requisitos y mantiene la validez oficial que requiere cualquier otro plantel del sistema educativo nacional.

Concluyo informando que actualmente, el Colegio se encuentra en la etapa de captación de alumnos para todos los niveles, por lo que invitó a las familias interesadas a conocer su propuesta educativa