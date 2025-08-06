Atropellan a mujer en bulevar Hidalgo

Una mujer resultó lesionada luego de ser arrollada por un vehículo que se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo, esto a la altura de la colonia Valle Alto, a donde arribaron cuerpos de emergencia y agentes de tránsito y vialidad a tomar conocimiento del percance tras ser notificados por el C5.

Los paramédicos de protección civil que acudieron al sitio brindaron los primeros auxilios y trasladaron a un nosocomio a una mujer joven que presentaba lesiones de consideración con fractura del brazo derecho y golpes internos.

La mujer lesionada declaraba que intentó cruzar el bulevar Miguel Hidalgo de sur a norte cuando, al llegar al segundo carril de dirección de oriente a poniente, una camioneta de color gris la arrolló, la cual se dio a la fuga tras ocasionarle las lesiones y dejándola tirada sobre la cinta asfáltica.

Las autoridades de tránsito municipal señalaron que tomaron conocimiento del hecho vial, el cual sería turnado a las autoridades investigadoras en turno para que realicen e inicien la carpeta de investigación para determinar posibles responsabilidades y dar con la unidad motriz involucrada que se dio a la fuga.