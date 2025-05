Afectados por lluvias en Reynosa agradecen apoyo de Presidenta de México

Las primeras entregas de enseres domésticos llegaron este lunes a las colonias más afectadas por las inundaciones del pasado marzo, como la Ernesto Zedillo, Juan Escutia, Delicias y ampliación Delicias fueron las primeras en recibir los apoyos del Gobierno federal.

A lo largo de las calles se veía a familias esperando con esperanza frente a sus casas; camiones del Ejército Mexicano avanzaban con los paquetes de ayuda.

"Estamos agradecidos, nunca habíamos sentido ese apoyo por parte del gobierno", compartió Erick Moreno López, habitante de la colonia Juan Escutia. "En mi caso, somos cinco integrantes en la familia, esto nos ayudará muchísimo".

En la colonia Ernesto Zedillo, la señora Dionisia García no pudo evitar las lágrimas al recibir sus enseres. "Yo lloré al ver mis cosas bajo el agua. Recuerdo, mi hijo me decía: ´Mamá, no llores, son cosas materiales´, pero uno los compra con tanto sacrificio. Gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", expresó con emoción.

Cristina Morales García, una joven madre de familia de la colonia Delicias, también compartió su alivio. "Estoy muy feliz de recibir hoy mi estufa, colchón, refrigerador y todo lo que nos mandó la Presidenta; los primeros días no teníamos ni en qué dormir, hoy, poco a poco nos vamos recuperando", dijo con una sonrisa.

Domitila Vicencio, adulta mayor de la colonia Zedillo, expresó su tristeza por su hijo, quien no fue censado, el cual vive a un lado de su domicilio ubicado en la calle Dos de esta colonia "Me siento feliz por una parte, pero mi hijo lo perdió todo, ese día estaba trabajando y no lo apuntaron; no recibirá nada, a nosotros nos llegó el agua hasta la mitad de la casa, todo perdimos".

Mientras avanzan los días y los camiones recorren más colonias, crece el sentimiento de que la ayuda está llegando no sólo en forma de objetos, sino como un mensaje claro: no están solos.