Reúso del agua permitirá afrontar la crisis hídrica

Por: Nubia Rivera

Noviembre 14, 2024 -

A nivel nacional se necesita mucho apoyo de innovación y desarrollo tecnológico para poder enfrentar con calidad y dar buen abastecimiento de agua potable a la sociedad.

En el marco de la Expo Construcción, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Reynosa, Daniel Salas Limón, coordinador académico nacional de Agua de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, ofreció una conferencia titulada "Alternativas para la modernización de sistemas de abastecimiento de agua potable".

El agua puede ser utilizada, también, para retornarla al sistema de abastecimiento, cuidando los contaminantes emergentes.

Daniel Salas Limón, Coordinador Académico Nacional de Agua.

Su ponencia se centró en los retos que enfrenta México, especialmente el noreste del país, debido a la variabilidad climática y el creciente estrés hídrico.

"Tenemos una variabilidad climática que nos está llevando a enfrentar retos muy importantes en el tema hídrico; por un lado, las inundaciones, y por otro, los largos periodos de sequía que, obviamente, se ha manejado a nivel Naciones Unidas la situación de que a veces afecta la naturaleza; sin embargo, se necesita mucho apoyo de innovación y desarrollo tecnológico para poder enfrentar con calidad y dar buen abastecimiento de agua potable a la sociedad, el tema del reúso de agua potable", dijo.

Salas Limón subrayó la importancia de la economía circular en el manejo del agua, promoviendo el reúso eficiente del recurso y explicó que es posible reutilizar el agua hasta cinco veces antes de desecharla, una estrategia que ya ha sido implementada en países como Singapur, Qatar y Estados Unidos.

"El 80 por ciento del agua que llega a nuestros domicilios la desechamos: si me llega un metro cúbico, 800 mililitros por segundo van al drenaje, tenemos que trabajar en un círculo virtuoso, tenemos que buscar y trabajar en lo que es la economía circular, tenemos que trabajar en reusar el agua lo más posible. Le podemos sacar el agua hasta cinco veces, a tal grado, que nos ha tocado trabajar con diferentes investigadores de Singapur, de Qatar, de California, de Nevada, en donde el agua puede ser utilizada, también, para retornarla al sistema de abastecimiento, cuidando los contaminantes emergentes. No es que sea muy de moda, sino la misma presión hídrica nos está llevando a tomar decisiones a otro nivel técnico científico", expresó.

El experto informó que trabajando de manera ordenada a través de sectorización que es el primer paso de la modernización y tener un diagnóstico claro del sistema de abastecimiento

Destacó la detección de fugas de manera satelital, que es una opción de las más modernas y más atractivas para detectar el agua no contabilizada en el país.

"Es muy relevante, hay diversas metodologías, detección de fuga de manera satelital es de las mas rápidas que nos pueden servir para poder asegurar el agua para el futuro en la sociedad, el tema del agua no contabilizada, que consiste en fugas, en fallas de medidores que hay que cambiarlos cada 5 años, posibles tomas clandestinas que se pueden presentar, en México hay un promedio de 45 por ciento de agua no contabilizada, nada más imagínese que el 100 por ciento que llega a un organismo operador casi el 40 o 50 no sabemos dónde está y eso es de todo el país", apuntó.

La conferencia del doctor, Salas Limón fue parte de una serie de ponencias que abordaron temas estratégicos para el sector de la construcción y junto a él, participaron otros dos destacados ponentes: el doctor Joel Martínez, especialista en estructuras metálicas y evaluación de edificaciones mediante sistemas no destructivos, quien presentó la conferencia "Evaluación estructural de las edificaciones mediante vibración ambiental" y el Lic. Roberto Durán Medellín, director de la Universidad TecMilenio, quien impartió la ponencia "Estrategias para lograr ventaja competitiva en el mercado de la construcción".

Además de las conferencias, la Expo CMIC Reynosa contó con la participación de 31 stands de empresas dedicadas a la construcción, ofreciendo una plataforma para la exhibición de productos, tecnologías y servicios innovadores que promueven el desarrollo de infraestructura en la región.

Guillermo Acebo Salman, presiente de CMIC Reynosa dijo que el evento demostró ser una oportunidad invaluable para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de estrategias que respondan a los desafíos actuales en el sector de la construcción y en el manejo de recursos hídricos.