Retiran tiradero de llantas viejas en Balcones de Alcalá

Un tiradero clandestino de llantas y desechos diversos fue retirado este sábado en un predio ubicado sobre la avenida Alcalá, en la colonia Balcones de Alcalá, luego de que residentes del sector se coordinaran desde temprano con la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para concentrar los residuos y despejar la zona.

Desde las 7 de la mañana, un grupo de vecinos, equipado con palas y protegido del sol, se reunió para remover la basura acumulada y formar montones que pudieran ser recogidos por retroexcavadoras y camiones de carga.

Entre los residuos se encontraron llantas, restos de electrodomésticos, rines, basura casera y otros objetos, que durante meses generaron focos de infección por la acumulación de agua estancada dentro de los neumáticos, favoreciendo la proliferación de mosquitos y enfermedades.

Personal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente proporcionó la maquinaria pesada necesaria y organizó la disposición final de los residuos, además de colocar señalamientos en el predio para advertir a la población sobre las consecuencias de utilizar espacios baldíos como basureros.

Aarón de la Cruz, representante de la dependencia, señaló que quienes sean sorprendidos arrojando basura en lugares no permitidos podrían enfrentar sanciones económicas, que van desde los mil 600 pesos, hasta los cinco millones, según la gravedad de los desechos abandonados. En situaciones que impliquen materiales peligrosos o contaminantes, se canalizará el caso a autoridades federales, como la Semarnat o la Profepa para determinar la penalización correspondiente.

Para Diana Quintero, presidenta del comité vecinal de la colonia, la limpieza representa un paso importante para recuperar la seguridad y la salud de la zona. "Que concienticen un poco por las personas que vivimos aquí. Es difícil vivir en estas condiciones, hay lugares para las llantas, para la basura; entonces, apoyemos, seamos más conscientes del problema que no nada más me afecta a mí, sino a muchísimas familias. No agarren cualquier lugar para tirar los desechos", comentó.

Vecinos señalaron que además de los riesgos sanitarios, el predio en abandono representaba un peligro constante debido a los incendios que se registraban de manera intermitente, presuntamente provocados por personas que quemaban llantas para extraer metales. También se convirtió en un punto vulnerable para la comisión de delitos durante la noche, pues la falta de iluminación y vigilancia permitían que individuos se ocultaran en el lugar para delinquir, generando temor entre quienes diariamente transitan por la zona para ir o volver del trabajo.

La intervención se realizó en dos jornadas de trabajo, y al cierre del sábado se tenía programado concluir con la recolección de todos los residuos acumulados. Los residentes esperan que la limpieza y las medidas preventivas frenen el uso indebido del predio y recalcan la importancia de denunciar a quienes continúen arrojando desechos clandestinamente.