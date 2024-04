Restauranteros esperan ventas por Día del Niño

El Mañana/ Staff.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Reynosa espera un incremento en las ventas de un 27 a 32 por ciento en el ramo infantil por el Día del Niño.



Enrique Mireles, presidente de Canirac local, comentó que las próximas semanas están marcadas por eventos que no se dejan pasar por alto y se acostumbra a asistir a algunos lugares para compartir la sal y la pimienta.

"Pero el Día del Niño siempre es buena, hay restaurantes que son separados; el mercado principal es el niño, el infante. Sí esperamos un incremento de un 27 a un 32 por ciento; es un sólo día y posteriormente vienen otras celebraciones, el Día de la Madre, estudiantes, maestros en mayo", dijo.

El dirigente de los restauranteros invitó a las familias a que visiten los restaurantes locales y puedan probar la oferta y promociones.

"Descuentos los vamos a anunciar, yo creo que la próxima semana; tenemos la página que estamos empezando a mover. Por ahí vamos a empezar a anunciar los compañeros que quieran algunas de las ofertas que se van a promocionar en estos días", recalcó.

Explicó que en el primer trimestre del año enfrentaron diversos incrementos, además han sobre llevado el alza de salarios, pero siguen trabajando y saliendo adelante.

"Después de la pandemia ya nada es igual; hubo quienes tuvieron que cerrar, gente que prefirió cerrar por los costos; te absorben las rentas en Reynosa, no son baratas. Es una plaza muy importante, peor, han abierto nuevas marcas que no dan realce, aunque no es fácil, pero a quienes nos apasiona el servicio, aquí estamos", dijo.