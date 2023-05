Presume Ietam buena respuesta ciudadana

PRE-REGISTRO

Con el corte de ayer martes, en Tamaulipas se habían realizado 472 prerregistros exitosos, lo que significa que estadísticamente es positiva la respuesta de la ciudadanía, de los cuales, 53 son de Reynosa.

Italia Aracely García López, presidenta de la comisión de organización electoral del Ietam, comentó a EL MAÑANA de Reynosa que han estado prerregistrándose desde los 18 años jóvenes, adultos y mayores de edad.

El plazo de la convocatoria es hasta 23 de junio, y el registro se puede hacer en la página oficial: ietam.org.mx, en donde aparece un banner de la convocatoria y se tiene que llenar, se manda contraseña y se accede al sistema con número folio.

"Consideramos que ha sido importante el nivel de interés que han mostrado la ciudadanos para este tema; es muy amigable el sistema, no van a batallar mucho y lo tenemos abierto. Reiteramos la invitación a todos lo ciudadanos y ciudadanas: recuerden que basta con tener 18 años, ser mexicano, tamaulipeco o, en su caso, tener residencia reciente a dos años. No estamos buscando un perfil en particular, pueden ser licenciados, doctores, con maestría, o solamente quienes tengan la prepa o ser universitarios; estamos en busca de ciudadanos comprometidos", precisó la fuente.