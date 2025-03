Respaldan a los profesores padres y madres de familia

Un grupo de padres de familia se unió a la marcha de maestros que recorrió las calles de Reynosa, apoyando su manifestación en la plaza principal. Los padres expresaron su total respaldo al movimiento de los educadores, quienes exigen mejoras en sus condiciones laborales, incluyendo un pago justo por su pensión y una jubilación digna.

Anayansin González, madre familia que acompañó al contingente de maestros, expresó el motivo por el cual decidió acompañarlos en su marcha: "Yo apoyo el movimiento de maestros, ya que todas sus peticiones son justas, como el pago justo a su pensión, jubilación digna. Ellos hacen un gran esfuerzo para educar a nuestros hijos porque merecen una jubilación digna. Ellos pelean por ellos y por las nuevas generaciones para que tengan leyes laborales justas y dignas. Los maestros merecen nuestro respeto y apoyo, es por eso que hoy estamos aquí con ellos".

En apoyo al movimiento, Catalina Roque, madre de familia de la Escuela "Raúl Flores", expresó su respaldo a los maestros y recordó la importancia de su labor en el bienestar de los estudiantes: "La escuela es el segundo hogar de nuestros niños, entonces, si los maestros están bien, nuestros niños van a estar también bien; nuestros hijos ahorita están bien gracias a los maestros. ¿Quién no recuerda a algún maestro en su infancia, algún maestro que haya hecho algo bueno por su comunidad?, yo recuerdo a mi maestra, y la escuela a donde yo fui tuvo grandes avances, es por eso que hoy yo estoy apoyando, nuestros maestros merecen mejores salarios, una vivienda digna, más apoyos por parte del ISSSTE, que a veces no hay ni medicinas, los maestros no necesitan tener doble turno para poder tener un salario digno".

Los padres de familia mostraron una vez más la solidaridad de la comunidad educativa, reafirmando la importancia de un trato justo hacia los maestros, quienes, según señalaron, son fundamentales en la formación de las nuevas generaciones y en el desarrollo del país.