Baja vacunación en menores de edad en Reynosa

Ante la caída de la vacunación en los menores de edad, se ha originado que, de nuevo, enfermedades como el sarampión, meningitis, tuberculosis, entre otras, se presenten en el país.

HAY QUE ESTAR ALERTA

Gabriel Rosado Triay, médico pediatra particular, comentó a El Mañana que a nivel de consulta todavía no ven frecuente los casos de sarampión, pero sí se debe estar alerta, porque desgraciadamente en los últimos años el porcentaje de niños vacunados -que era lo de la cartilla nacional de vacunación- y Semana Nacional de Vacunación- que se alcanzaban porcentajes hasta 90 por ciento o más de cobertura, se ha caído al 30- 35 por ciento.

"Al no estar los niños vacunados, obviamente están desprotegidos, y es la falta de protección de las vacunas que puede hacer que haya brotes epidémicos; entonces, aunque aquí en la ciudad no lo hemos tenido frecuente, sí creo estar alerta de que pueden empezar esos casos", dijo.

Explicó que la disminución en la vacunación a los menores de edad se da por falta de disponibilidad de las vacunas.

"Los papás van a los centros de Salud a las vacunas y no hay o se retrasan, ése es básicamente el problema principal, y yo lo atribuyo también a la no promoción de las Semanas Nacionales de Vacunación que teníamos tres veces al año, en el cual los niños que no habían sido inoculados lo hacían, o sea, ha sido en parte por la falta del medicamento de la vacuna", recalcó.

El médico explicó que si hay sospecha debe de acudirse al médico para confirmar esta situación para evitar haya complicaciones, como pueden ser infecciones del oído, neumonía y en ocasiones encefalitis -la afección del cerebro- que ponen en riesgo la vida de los niños.

"Que estén alerta y que se chequen lo de la vacunación; la vacuna del sarampión viene incluida junto con la de la rubéola y paperas, se llama triple viral y se debe vacunar a partir del año de edad; entonces, la recomendación es si ya su niño tiene un año de edad, pues que se aplique la vacuna y si no ha padecido sarampión, rubéola o paperas, se hace un refuerzo a los 6 años de edad antes de que entren a la escuela primaria", dijo.

Gabriel Rosado Triay informó que, en el caso del sarampión en adultos, si no la padecieron en la infancia y no están protegidos, se presenta de forma más intensa.

"Estas enfermedades se presentan más intensas en adultos que en niños; sí les da un poquito más severo, porque muchos niños tienen la protección que le pasó la madre durante el embarazo, que sí estaban vacunadas, que tuvieron enfermedades, les pasa anticuerpos durante el embarazo y en la edad adulta esos anticuerpos se van perdiendo con el paso de los años, o sea, ya no es la misma protección en niños que en adultos", recalcó.

El médico argumentó que las enfermedades como el sarampión, que hace muchos años no se presentaban, están agazapadas -no están desterradas- completamente y cuando baja la protección, con un caso empiezan a proliferar más, afectando a personas susceptibles.

"Te reitero: sólo uno de cada tres niños tiene el esquema completo de vacunación, o sea, esperamos tosferina, ya se están reportando en el interior de la República casos de meningitis tuberculosa que antes no teníamos- como parte de la vacuna de tuberculosis, o sea, esa es la causa principal, la baja efectividad en el porcentaje de los niños vacunados", explicó.

Comentó que con la pandemia los recursos económicos fueron más que nada para habilitación de hospitales, ventiladores, terapias intensivas y por eso hubo escasez de medicamentos y obviamente de vacunas, pero que los padres y las madres deben ponerse al corriente en la vacunación.

LOS SÍNTOMAS

Los padres de familia deben estar atentos a estos síntomas: gripe, calentura y como a los dos o tres días empieza a haber sarpullido -que empieza detrás de las orejitas y al día siguiente lo tienen en el pecho y después en las extremidades-, va aumentando y otra característica bien importante es el catarro en las conjuntivas. "Hay una congestión de las conjuntivas en los ojos muy intensa, lagrimeo también, y ésa es la forma en que se hace el diagnóstico, con las ronchitas bien específicas que empiezan de la cabeza hacia abajo y, en ocasiones, antes del brote podemos encontrar manchas en las mejillas por dentro", recalcó.

DATOS CLAVE