Réplica de Citibanamex ´No se volverá a repetir´

El mensaje del banco fue breve, pidió disculpas a los familiares por las molestias.

A través de las redes sociales, la historia de la señora Dolores ha generado una cadena de denuncias contra esta y otras sucursales bancarias más, al indicar que aún y cuando las personas están con alguna discapacidad o postradas en cama, se les obliga a que acudan de manera presencial para realizar el trámite.

QUE SEA UN CAMBIO

Por ello, ayer, Yolanda Olvera, hija de la señora Dolores, pidió apoyo al gobierno federal para que se modifiquen las reglas en las que se atienden a los adultos mayores, en diversas instancias. "Al Presidente de la República le pedimos el apoyo para que esto no se repita, cómo es posible que una persona mayor, en cama, con problemas tenga que venir para hacer los trámites, deben existir personas que puedan ir a casa a constatar que están ahí, porque no solo es mi madre, son muchas y desafortunadamente se quedan en el anonimato por que no cuentan con herramientas".