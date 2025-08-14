Sufren familias por obras inconclusas de Comapa

Sufren familias por obras inconclusas de ComapaSostiene Obras Públicas que debe organismo atender la Necesidades de la gente
En distintos sectores de la ciudad de Reynosa, existen reportes por parte de los ciudadanos, respecto a obras de reparación inconclusa, las cuales son atendidas por parte de personal de la COMAPA, quienes detiene la fuga, ya sea de agua potable o drenaje y posteriormente abandonan el lugar, delimitando el sitio con cinta amarilla, algunas piedras, montones de tierra, palos e incluso llantas.
Esta práctica, cada vez más común, causa molestia entre la población, ya que además de ser un riesgo para los conductores, debido a que pueden ser la causa de un accidente, los huecos que dejan, en la mayoría de los casos a mitad de la calle, permanecen ahí por semanas.
Elena Valencia, quien habitualmente recorre la calle argentina de la colonia Anzaldúas, señaló, "esa fuga la repararon y el hueco duró más de un mes, ahorita ya lo taparon, pero solo le aventaron tierra, esa tierra al rato se va y si no lo terminan de reparar se va a volver un problema mayor".
Al respecto Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas municipales, señalo "La Comapa esta realizando obras también que la responsabilidad de ellos es hacer la reparación y volver otra vez a reponer el pavimento, nosotros por obra pública estamos rehabilitando infraestructura también de redes de colectores, sub-colectores, redes de atrajeas y nosotros también tenemos que reponer los pavimentos".