Sufren familias por obras inconclusas de Comapa

En distintos sectores de la ciudad de Reynosa, existen reportes por parte de los ciudadanos, respecto a obras de reparación inconclusa, las cuales son atendidas por parte de personal de la COMAPA, quienes detiene la fuga, ya sea de agua potable o drenaje y posteriormente abandonan el lugar, delimitando el sitio con cinta amarilla, algunas piedras, montones de tierra, palos e incluso llantas.

Esta práctica, cada vez más común, causa molestia entre la población, ya que además de ser un riesgo para los conductores, debido a que pueden ser la causa de un accidente, los huecos que dejan, en la mayoría de los casos a mitad de la calle, permanecen ahí por semanas.

Elena Valencia, quien habitualmente recorre la calle argentina de la colonia Anzaldúas, señaló, "esa fuga la repararon y el hueco duró más de un mes, ahorita ya lo taparon, pero solo le aventaron tierra, esa tierra al rato se va y si no lo terminan de reparar se va a volver un problema mayor".

Al respecto Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas municipales, señalo "La Comapa esta realizando obras también que la responsabilidad de ellos es hacer la reparación y volver otra vez a reponer el pavimento, nosotros por obra pública estamos rehabilitando infraestructura también de redes de colectores, sub-colectores, redes de atrajeas y nosotros también tenemos que reponer los pavimentos".