Hoy es miércoles de ceniza: Inician los preparativos para celebrar la Pascua

Católicos inician la preparación para celebrar la Pascua, al empezar la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, fecha importante para renovar la fe.

El Miércoles de Ceniza simboliza el inicio de la Cuaresma y es un momento de reflexión y penitencia para los creyentes católicos.

"Poniéndonos ceniza, ayunando y guardando abstinencia le decimos a Dios que queremos aprovechar con sinceridad y responsabilidad este tiempo que nos regala, dispuestos, como aconseja el Papa en su mensaje para la Cuaresma de este año jubilar, a caminar con Dios, sin dejar que nadie se quede atrás", dijo Eugenio Lira Rugarcía, obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa.

La imposición de la ceniza es un signo público de la intención de los fieles por abandonar los deseos mundanos y vivir conforme a los principios de Cristo.

La ceniza también simboliza el luto por el pecado, recordando la fragilidad humana y la necesidad de reconciliación con Dios.

"Esa renovación requiere sinceridad y responsabilidad, por eso Jesús dice que cuando demos limosna no lo hagamos para aparentar que somos buenos y salir del paso, sino para ayudar a quien lo necesita; que cuando oremos no lo hagamos para parecer piadosos e intentar que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para alabarlo y unirnos a él; que cuando ayunemos no busquemos aplausos y sentir que ya cumplimos, sino tomar el control de nosotros mismos y vivir como hijos de Dios, sabiendo compartir", expresó.

Hoy, en el inicio de la Cuaresma, la Diócesis de Matamoros-Reynosa invita a los fieles a vivir este día con un espíritu de humildad y compromiso con su fe, preparándose para la pascua. En la tradición cristiana, las cenizas han sido utilizadas como un símbolo de arrepentimiento desde el antiguo testamento.