Piden a mujeres acudir en sábado a solicitar registro para pensión

Para las mujeres que no alcanzan a ser atendidas o que por alguna razón no pudieron acudir en la fecha que les tocaba para registrarse al programa federal Pensión Mujeres Bienestar, piden acudir durante los sábados de este mes.

Los sábados 9, 16, 23 y 30 de agosto, la dependencia federal, abre la atención a todas las letras.

Como es de recordar, la convocatoria permanecerá hasta el 30 de agosto y se debe acudir según la inicial de su primer apellido y a la calendarización.

Las interesadas deben acudir al centro de convenciones del Parque Cultural en la oficina de Bienestar Federal, con atención en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El programa es para las mujeres de 60 a 64 años de edad y otorga un apoyo económico bimestral.



