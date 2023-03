Aprietan vigilancia en vacaciones

Con estos recorridos, buscarán reforzar la presencia para que la ciudadanía respete los límites de velocidad, los señalamientos viales y eso pueda ayudar a disminuir los accidentes.

Indicaron que es muy importante que los conductores y acompañantes utilicen siempre el cinturón de seguridad de los vehículos y que no manejen distraídos.

También, exhortaron a los automovilistas a que no consuman bebidas embriagantes, pero que si lo hacen, lo hagan con medida y que no las combinen con el volante, pero la recomendación más importantes, es que si toman bebidas alcohólicas, no manejen.

Otra de las recomendaciones que se emitieron para la temporada vacacional, es que si van a consumir bebidas embriagantes, los propietarios de las unidades motrices busquen un conductor designado para la prevención de accidentes que pueden llegar a ser fatales, recalcaron las autoridades de Tránsito y Vialidad.

Además, indicaron que si piensan viajar, primero revisen bien los vehículos, que conduzcan con precaución y que respeten los límites de velocidad. Mencionaron que los oficiales estarán al servicio de ciudadanía para apoyar en cualquier situación que se requiera.

Para reportar cualquier emergencia o solicitar el apoyo de las autoridades, ponen a disposición de la ciudadanía el número 911, o si requieren alguna información, pueden comunicarse al teléfono 899 932 3344, de la delegación de Tránsito y Vialidad.

La Semana Santa inicia a partir de este 2 de abril y termina el 9 de ese mes, pero las autoridades viales comenzarán a trabajar desde con anticipación.

CIFRAS

-El Departamento de Peritajes de Tránsito y Vialidad informó que en lo que va del 2023, han intervenido en más de 861 accidentes, los cuales dejaron 10 personas fallecidas y 42 lesionadas.

-Del total de accidentes, fueron detectados 25 conductores en estado de ebriedad, otra cifra muy elevada opta por abandonar sus vehículos para no ser infraccionados por esa causa.

-En el 2022, intervinieron en 3 mil 396 accidentes, los cuales dejaron 48 personas fallecidas, 204 lesionadas y 157 conductores en estado de ebriedad.

Las autoridades de Tránsito y Vialidad intensificaran los operativos en la próxima Semana Santa.

Los accidentes en el 2023 dejaron 48 personas muertas y 10 más han perdido la vida en lo que va del 2023.