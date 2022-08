Asestan ´cabildazo´ | Rechazan regidores aumentos; ni votaron

PROPUESTA

La propuesta que fue emitida por la comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público ni siquiera fue votada para su paso al congreso, ya que tenía varios errores en cálculos y en la explicación, por ello fue retirada el orden del día.

Ni siquiera las respuestas de la tesorera municipal y del director de Predial y Catastro convencieron a los funcionarios.

La propuesta consistía en incrementar en un 10 por ciento el impuesto catastral general, colocar el precio de terrenos industriales en 850 pesos por metro cuadrado y elevar hasta en un 321 por ciento, los predios que estuvieran por debajo de la media del mercado.

Con eso se proyectaba un aumento en la recaudación anual superior a los 64 millones de pesos, recurso proveniente en su mayoría del pago de impuestos en terrenos de uso no urbano.

El rechazo fue tajante por los regidores.

"Para empezar las hojas del dictamen no las tenemos todos iguales, cada quien trae diferente y como siempre nos dan los temas hasta el final cuando ya urge la aprobación, a pesar de que podemos analizar a principios de mes, hablar de incrementos ahorita es imposible por más valores que quieran dar, la economía actual de las familias no da para eso, hemos visto algunos compañeros que si acaso podría ser un 4 por ciento no el 10", mencionó Juan González Lozano, regidor.

Aunque la palabra "incremento al pago de impuestos" se intentaba disfrazar con el argumento de dar más valor a las propiedades, regidores insistieron:

"La tendencia nacional es no elevar impuestos en nada y aunque se dice ajuste a tablas catastrales sabemos que son impuestos, los sueldos no alcanzan, la gente está bien restringida, tenemos lo de la inflación, por eso hay que analizar el tema, que la gente no sepa que estamos queriendo sacar dinero de la bolsa", explicó José Luis Godina, regidor.

EVIDENCIAN FALLAS

La regidora Ana Lidia Luévano de Los Santos fue de las primeras en evidenciar las fallas en el dictamen y de cuestionar las cantidades que se pretendían recolectar de impuestos, así como la regidora Denisse Ahumada Martínez. Luego la regidora María Esther Camargo Felix señaló la necesidad de que el dictamen se realizara de manera correcta y se discutiera en otro encuentro. "Tenemos que tener muy en claro el tema como regidores para no confundirnos nosotros ni a la población, por qué así cómo está faltan definitivamente elementos para votar".

El proyecto al 2023 también contemplaba costos especiales para terrenos con fines industriales, de maquiladora, espectáculos y entretenimiento, entre ellos salones de eventos o palapas.

SOLO PAGA LA CUARTA PARTE

El rechazo y retiro del orden del día se aprobó por mayoría de regidores, con la ausencia justificada de Jorge Eduardo Gómez Flores, Jaime Arratia Banda y Vicente Alejandro González Delgadillo miembros de cabildo.

De acuerdo a lo señalado por finanzas Municipal existen ante los registros catastrales más de 324 mil cuentas, pero solamente paga el 26 por ciento en promedio.

