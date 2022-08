¡Qué vergüenza!: pagan con cheques ´hule´ a migrantes

Salvadoreños, hondureños y haitianos entrevistados por EL MAÑANA comentaron que el documento no ha sido efectivo ni siquiera en especie.

"Nos dijeron que si participábamos en este programa seriamos voluntarios pero que nos darían una ayuda, resulta que ahora nos entregaron esto con valor de dos mil pesos pero no hemos obtenido nada, solo está ahí como adorno, nos dicen que tenemos que esperar a que el Ayuntamiento entregue el recurso", refirió José Manuel, migrante.

El programa "Como en casa" fue aprobado en mayo por el cabildo de Reynosa por un monto de 21 millones de pesos anuales, para ser repartidos entre la comunidad migrante que aceptara realizar trabajo comunitario, de limpieza o en algo de beneficio a la ciudad.

Por ello es que cientos de migrantes que están esperando asilo en Estados Unidos se inscribieron, siendo utilizados para retirar maleza y hierba de las orillas del Rio Bravo.

Pero a más de un mes, relatan: "Ni siquiera agua nos entregaron, no digamos comida, nosotros somos usados, nos dicen que la responsabilidad es del albergue, pero aquí nos dicen que no, que el Ayuntamiento no ha entregado nada, eso quiere decir que nos utilizaron, no obtuvimos ningún beneficio", señaló Lesley, migrante hondureña.

Los que están esperando el apoyo indicaron que también los motivó la supuesta referencia que desde Reynosa se haría a las autoridades estadounidenses para facilitar la solicitud de asilo, al categorizarlos como personas productivas.

Pero de eso, indicaron, que tampoco han tenido respuesta. "El trabajo que hicimos según se iba a reflejar en nuestra solicitud y nos daría puntos para cruzar, pero llevamos meses, no vemos que avance, así que pedimos que se pongan en nuestro lugar, sin comida, agua, además sin techo porque tampoco estamos viviendo dentro de un albergue", agregó José.