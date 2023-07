´Que deje alcaldía´: Gallegos

El diputado local, Marco Gallegos Galván, durante entrevista con este medio planteó una propuesta en sentido de solicitarle al presidente municipal de Reynosa se separe de su cargo público y enfrente las acusaciones que pesan en su contra, como también deslindarse si hay una orden o no de aprehensión. "Yo he dicho que toda esta situación atrofia la marcha y continuidad del gobierno municipal, no puede ahondarse en una situación de indefinición, por lo que es conveniente que responda frente a estos hechos y no ponga en duda la orden de aprehensión en su contra, y si demuestra su inocencia, pues debe continuar con su mandato", dijo.

Gallegos Galván precisó que hay tiempos legales que se deben cumplir antes de declararse la ausencia del presidente municipal; en caso de una prolongada ausencia superior a los 30 días, entonces el Cabildo deberá elaborar una terna para designar un suplente, teniendo conocimiento y turnado al Congreso del Estado, quien decidirá por un suplente.